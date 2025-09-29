https://ria.ru/20250929/arest-2045171576.html

Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области

Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области - РИА Новости, 29.09.2025

Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области

29.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Срок ареста Кушнарева истекал 4 октября. Прокурор в суде ходатайствовал о продлении меры пресечения. Защита настаивала на избрании домашнего ареста или применении залога."Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить Кушнареву срок содержания под стражей на 3 месяца - по 3 января 2026 включительно", - сказал судья.Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя в продлении срока ареста, наложенного на транспорт, земельные участки и нежилые помещения семьи Кушнарева.Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, Басманный суд Москвы арестовал имущество родственников Кушнарева на общую сумму более 276,6 миллиона рублей. Среди арестованного имущества автомобили Toyota Land Cruiser 200, Audi Q5, мотоцикл Harley-Davidson, охотничье ружье "Benelli Raffaello", земельные участки, нежилые помещения и здания в Морозовске, Аксайском районе, Москве, Ростове-на-Дону.По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали. Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.Бывший замгубернатора обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). В конце апреля текущего года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу.

