ЛГБТ*-активистка Казанцева** обжаловала свой арест

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Защита ЛГБТ-*активистки Александры Казанцевой** обжаловала арест по делу о несоблюдении обязанностей иноагента, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Ранее суд заочно выдал санкцию на арест Кузнецовой, срок которого установлен на 2 месяца с момента задержания или экстрадиции. По данным суда, ей заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента), санкция которой предусматривает до двух лет колонии.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

