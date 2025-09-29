https://ria.ru/20250929/arest-2045119144.html

Защита председателя совета директоров "Корпорации СТС" обжаловала ее арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Арест председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяны Черных по делу о мошенничестве в крупном размере, обжалован, сообщил РИА Новости её адвокат Антон Алешкевич. "Подали жалобу", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать обжалован ли арест Черных. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Боликов. В ходе процесса по избранию меры пресечения стало известно, что свидетелем по делу выступает экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Борисович Смирнов. Следствие, на основании его показаний, заявляет, что обвиняемые похитили выделенные свердловским регионом субсидии на крупную сумму. Однако, по заявлению Татьяны Черных и ее адвоката, следствие не обосновало, каким именно способом были похищены средства. В среду Верх-Исетский районный суд столицы Урала продлил срок задержания Носкову и Боликову еще на 72 часа, а Черных и Боброва инстанция отправила под стражу по 15 ноября. Адвокаты отправленных под стражу заявляли журналистам, что планируют обжаловать такое решение. В пятницу Носков был освобожден из под стражи, а Боликов арестован до 15 ноября. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.

