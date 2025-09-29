https://ria.ru/20250929/arest-2045080304.html
Редактору URA.RU Аллаярову продлили арест по делу о взятке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Аллаярову Денису продлить арест до 27 октября", – озвучил решение судья.Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест.Процесс по мере пресечения Аллаярову, как и в прошлые разы, закрыли от СМИ: следователь заявил, что в деле есть "материалы, содержащие охраняемую законом тайну". Правда, какие это материалы, не уточнялось.Сам редактор и его адвокаты были против закрытия процесса."При этом странно, что человек, кто реально платил, как мы установили, Карпову деньги, до сих пор на свободе", – сказал журналистам после оглашения решения Аллаяров.Ранее Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, и пресс-служба райсуда уточняли агентству, что дело редактора для рассмотрения по существу в инстанцию пока не поступало.Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за "подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей", сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.Адвокат Герасимова рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.В начале сентября Герасимова поясняла агентству, что следствие по делу Аллаярова завершено, а сумма вменяемой ему взятки увеличилась с 20 до 120 тысяч рублей. В издании URA.RU отметили, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов действительно получал деньги, но от другого представителя екатеринбургского СМИ.В областном управлении СК РФ до сих пор не прокомментировали эту тему.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Аллаярову Денису продлить арест до 27 октября", – озвучил решение судья.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала
Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест.
Процесс по мере пресечения Аллаярову, как и в прошлые разы, закрыли от СМИ: следователь заявил, что в деле есть "материалы, содержащие охраняемую законом тайну". Правда, какие это материалы, не уточнялось.
Сам редактор и его адвокаты были против закрытия процесса.
"При этом странно, что человек, кто реально платил, как мы установили, Карпову деньги, до сих пор на свободе", – сказал журналистам после оглашения решения Аллаяров.
Ранее Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, и пресс-служба райсуда уточняли агентству, что дело редактора для рассмотрения по существу в инстанцию пока не поступало.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU
5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за "подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей", сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Адвокат Герасимова рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.
В начале сентября Герасимова поясняла агентству, что следствие по делу Аллаярова завершено, а сумма вменяемой ему взятки увеличилась с 20 до 120 тысяч рублей. В издании URA.RU отметили, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов действительно получал деньги, но от другого представителя екатеринбургского СМИ.
В областном управлении СК РФ
до сих пор не прокомментировали эту тему.