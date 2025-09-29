https://ria.ru/20250929/apellyatsiya-2045236732.html

Защита осужденного за избиение подростков в Москве обжалует приговор

Защита осужденного за избиение подростков в Москве обжалует приговор

ГРОЗНЫЙ, 29 сен — РИА Новости. Защита одного из осужденных за избиение подростков в Москве Муслима Мурдиева будет подавать апелляционную жалобу, сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. В октябре 2023 года пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала, что несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Уголовное дело было возбуждено по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы пятеро подростков. "Савёловский суд города Москвы приговорил Муслима Мурдиева к лишению свободы на один год и одиннадцать месяцев... Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу в вышестоящий суд", — сообщил Солтаев журналистам. Он уточнил, что на данный момент Мурдиев уже отбыл под домашним арестом 11,5 месяцев, поэтому фактически ему остаётся провести в заключении один год.

