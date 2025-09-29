Рейтинг@Mail.ru
Защита осужденного за избиение подростков в Москве обжалует приговор - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/apellyatsiya-2045236732.html
Защита осужденного за избиение подростков в Москве обжалует приговор
Защита осужденного за избиение подростков в Москве обжалует приговор - РИА Новости, 29.09.2025
Защита осужденного за избиение подростков в Москве обжалует приговор
Защита одного из осужденных за избиение подростков в Москве Муслима Мурдиева будет подавать апелляционную жалобу, сообщил уполномоченный по правам человека в... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:07:00+03:00
2025-09-29T20:07:00+03:00
происшествия
москва
россия
химки (городской округ в московской области)
мансур солтаев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 сен — РИА Новости. Защита одного из осужденных за избиение подростков в Москве Муслима Мурдиева будет подавать апелляционную жалобу, сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. В октябре 2023 года пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала, что несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Уголовное дело было возбуждено по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы пятеро подростков. "Савёловский суд города Москвы приговорил Муслима Мурдиева к лишению свободы на один год и одиннадцать месяцев... Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу в вышестоящий суд", — сообщил Солтаев журналистам. Он уточнил, что на данный момент Мурдиев уже отбыл под домашним арестом 11,5 месяцев, поэтому фактически ему остаётся провести в заключении один год.
https://ria.ru/20250410/sud-2010457596.html
москва
россия
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, химки (городской округ в московской области), мансур солтаев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Химки (городской округ в Московской области), Мансур Солтаев, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита осужденного за избиение подростков в Москве обжалует приговор

Защита осужденного за драки в 2023 г в Москве Мурдиева будет подавать апелляцию

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 29 сен — РИА Новости. Защита одного из осужденных за избиение подростков в Москве Муслима Мурдиева будет подавать апелляционную жалобу, сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
В октябре 2023 года пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала, что несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Уголовное дело было возбуждено по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы пятеро подростков.
«
"Савёловский суд города Москвы приговорил Муслима Мурдиева к лишению свободы на один год и одиннадцать месяцев... Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу в вышестоящий суд", — сообщил Солтаев журналистам.
Он уточнил, что на данный момент Мурдиев уже отбыл под домашним арестом 11,5 месяцев, поэтому фактически ему остаётся провести в заключении один год.
Суд - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Суд изменил приговор по делу охранника, защитившего детей от дебошира
10 апреля, 13:25
 
ПроисшествияМоскваРоссияХимки (городской округ в Московской области)Мансур СолтаевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала