Анапские полицейские спасли от ДТП колонну автобусов с детьми

В Анапе спасли от столкновения с иномаркой колонну автобусов, где были 200 детей
КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Полицейские Анапы спасли от столкновения с иномаркой колонну из пяти автобусов, где находились 200 детей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщает Волк, в вечернее время более 200 детей возвращались с экскурсии в Утришском дельфинарии в оздоровительный лагерь в станице Благовещенской. Колонну из пяти автобусов сопровождал экипаж Госавтоинспекции.
"На одном из виражей горного серпантина на встречную полосу выехала иномарка. Чтобы не допустить ее столкновения, (старший лейтенант полиции) Георгий Балабанов направил патрульный автомобиль в сторону нарушителя и принял на себя удар по касательной", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, на месте происшествия выяснилось, что за рулем машины находился местный житель, который не справился с управлением. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В его отношении составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ.
"Решительность моих коллег из Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Анапе лейтенанта полиции Артема Мисана и старшего лейтенанта полиции Георгия Балабанова позволила предотвратить ДТП с автобусом… Никто не пострадал. Ребята благополучно доехали до лагеря и поблагодарили полицейских", - добавила Волк.