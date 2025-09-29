https://ria.ru/20250929/anapa-2045253606.html

Анапские полицейские спасли от ДТП колонну автобусов с детьми

Анапские полицейские спасли от ДТП колонну автобусов с детьми - РИА Новости, 29.09.2025

Анапские полицейские спасли от ДТП колонну автобусов с детьми

Полицейские Анапы спасли от столкновения с иномаркой колонну из пяти автобусов, где находились 200 детей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T22:44:00+03:00

2025-09-29T22:44:00+03:00

2025-09-29T22:45:00+03:00

происшествия

россия

анапа

ирина волк

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg

КРАСНОДАР, 29 сен - РИА Новости. Полицейские Анапы спасли от столкновения с иномаркой колонну из пяти автобусов, где находились 200 детей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как сообщает Волк, в вечернее время более 200 детей возвращались с экскурсии в Утришском дельфинарии в оздоровительный лагерь в станице Благовещенской. Колонну из пяти автобусов сопровождал экипаж Госавтоинспекции. "На одном из виражей горного серпантина на встречную полосу выехала иномарка. Чтобы не допустить ее столкновения, (старший лейтенант полиции) Георгий Балабанов направил патрульный автомобиль в сторону нарушителя и принял на себя удар по касательной", - написала Волк в своем Telegram-канале.По словам Волк, на месте происшествия выяснилось, что за рулем машины находился местный житель, который не справился с управлением. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В его отношении составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. "Решительность моих коллег из Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Анапе лейтенанта полиции Артема Мисана и старшего лейтенанта полиции Георгия Балабанова позволила предотвратить ДТП с автобусом… Никто не пострадал. Ребята благополучно доехали до лагеря и поблагодарили полицейских", - добавила Волк.

https://ria.ru/20250410/barnaul-2010407927.html

россия

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, анапа, ирина волк