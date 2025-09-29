https://ria.ru/20250929/alihanov-2045213173.html

Алиханов считает электромобиль "Атом" перспективным проектом

Алиханов считает электромобиль "Атом" перспективным проектом - РИА Новости, 29.09.2025

Алиханов считает электромобиль "Атом" перспективным проектом

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" выразил надежду, что проект российского электромобиля... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T18:15:00+03:00

2025-09-29T18:15:00+03:00

2025-09-29T18:15:00+03:00

экономика

белоруссия

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871164232_0:42:972:589_1920x0_80_0_0_c121d6d7721810ee808d84cd9cc82d16.png

МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" выразил надежду, что проект российского электромобиля "Атом" будет востребован не только в России, но и в Белоруссии. "Мне кажется, что это перспективный проект, который будет завоевывать сердца не только российских автолюбителей, но и в Белоруссии тоже будет востребован. Но все зависит, конечно, от развития инфраструктуры", - сказал он об электромобиле "Атом". При этом, по его словам, в первый год производства ожидать, что "Атом" будет эскортным продуктом, не стоит. В понедельник 29 сентября российский электромобиль впервые представили в Белоруссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". Это первое участие электромобиля в зарубежной выставке. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года на заводе "Москвич".

https://ria.ru/20250528/atom-2019474429.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто