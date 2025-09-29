https://ria.ru/20250929/alihanov-2045213173.html
Алиханов считает электромобиль "Атом" перспективным проектом
2025-09-29T18:15:00+03:00
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" выразил надежду, что проект российского электромобиля "Атом" будет востребован не только в России, но и в Белоруссии. "Мне кажется, что это перспективный проект, который будет завоевывать сердца не только российских автолюбителей, но и в Белоруссии тоже будет востребован. Но все зависит, конечно, от развития инфраструктуры", - сказал он об электромобиле "Атом". При этом, по его словам, в первый год производства ожидать, что "Атом" будет эскортным продуктом, не стоит. В понедельник 29 сентября российский электромобиль впервые представили в Белоруссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". Это первое участие электромобиля в зарубежной выставке. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года на заводе "Москвич".
МИНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" выразил надежду, что проект российского электромобиля "Атом" будет востребован не только в России, но и в Белоруссии.
"Мне кажется, что это перспективный проект, который будет завоевывать сердца не только российских автолюбителей, но и в Белоруссии
тоже будет востребован. Но все зависит, конечно, от развития инфраструктуры", - сказал он об электромобиле "Атом".
При этом, по его словам, в первый год производства ожидать, что "Атом" будет эскортным продуктом, не стоит.
В понедельник 29 сентября российский электромобиль впервые представили в Белоруссии в рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь". Это первое участие электромобиля в зарубежной выставке.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на вторую половину 2025 года на заводе "Москвич".