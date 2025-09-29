Рейтинг@Mail.ru
Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева
Культура
 
13:10 29.09.2025
Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева
Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева - РИА Новости, 29.09.2025
Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева
Музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева скончалась на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева скончалась на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Татьяна Николаевна Агаева - заслуженный деятель искусств России, музыкальный руководитель Театра Вахтангова, завкафедрой "Музыкальная выразительность актера" Театрального института им. Щукина, профессор."Человек театра", она всем сердцем, всей душой была более 37 лет предана Театру Вахтангова, возглавляла его музыкальную часть, бережно сохраняя лучшие традиции театра. В творческом союзе с режиссерами вместе с ней создано более 70 постановок, ставших подлинным вахтанговским праздником: "Без вины виноватые", "Пиковая дама", "Царская охота", "Дядюшкин сон", "Евгений Онегин", "Пристань" и многие другие", - рассказали в пресс-службе.Преподавательскую деятельность в Щукинском институте она начала в 1993 году, неоднократно проводила мастер-классы не только со своими студентами, но и с актерами Франции, Италии, Германии.Агаева принимала участие в записи музыки более чем к 150 кинофильмам, осуществила ряд фондовых записей на фирме "Мелодия".Коллектив Театра Вахтангова приносит глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Агаевой: ее уход стал невосполнимой утратой для Театра.
Умерла музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева умерла в 78 лет

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева скончалась на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Татьяна Николаевна Агаева - заслуженный деятель искусств России, музыкальный руководитель Театра Вахтангова, завкафедрой "Музыкальная выразительность актера" Театрального института им. Щукина, профессор.
"Человек театра", она всем сердцем, всей душой была более 37 лет предана Театру Вахтангова, возглавляла его музыкальную часть, бережно сохраняя лучшие традиции театра. В творческом союзе с режиссерами вместе с ней создано более 70 постановок, ставших подлинным вахтанговским праздником: "Без вины виноватые", "Пиковая дама", "Царская охота", "Дядюшкин сон", "Евгений Онегин", "Пристань" и многие другие", - рассказали в пресс-службе.
Преподавательскую деятельность в Щукинском институте она начала в 1993 году, неоднократно проводила мастер-классы не только со своими студентами, но и с актерами Франции, Италии, Германии.
Агаева принимала участие в записи музыки более чем к 150 кинофильмам, осуществила ряд фондовых записей на фирме "Мелодия".
Коллектив Театра Вахтангова приносит глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Агаевой: ее уход стал невосполнимой утратой для Театра.
 
