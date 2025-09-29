https://ria.ru/20250929/abilimpiks-2045166561.html

Ракова рассказала о числе финалистов "Абилимпикса" с особенностями здоровья

Ракова рассказала о числе финалистов "Абилимпикса" с особенностями здоровья - РИА Новости, 29.09.2025

Ракова рассказала о числе финалистов "Абилимпикса" с особенностями здоровья

Более 900 мастеров с особенностями здоровья выступят в финале Московского чемпионата профмастерства "Абилимпикс", он пройдет с 29 сентября по 3 октября,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T16:18:00+03:00

2025-09-29T16:18:00+03:00

2025-09-29T16:18:00+03:00

москва

анастасия ракова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912873414_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_4e33f3b4ff7ed2ccf42ea12c79d55603.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Более 900 мастеров с особенностями здоровья выступят в финале Московского чемпионата профмастерства "Абилимпикс", он пройдет с 29 сентября по 3 октября, рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В столице стартовал финал Московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс - 2025". Он продлится с 29 сентября по 3 октября и пройдет одновременно на 15 площадках города. Свыше 900 мастеров с особенностями здоровья, в том числе пять ветеранов СВО, продемонстрируют свои профессиональные навыки и поборются за место в сборной команде столицы на национальном конкурсе", - сказала Ракова. Она отметила, что лучшие участники в своих компетенциях представят Москву на национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдёт в столице с 30 октября по 2 ноября. "Жители с особенностями здоровья при поддержке столицы могут успешно реализовать себя и найти любимую работу. Чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" - одна из площадок для обретения новых востребованных навыков, развития в выбранной сфере и возможность трудоустройства в ведущие компании Москвы. Многие участники получают предложение о работе еще во время проведения конкурса", - рассказала Ракова. Заммэра также добавила, что всего на Московском чемпионате представлено 65 профессиональных компетенций в различных сферах. Участники продемонстрируют мастерство в сварочных технологиях, столярном деле, электромонтаже, информационных технологиях, поварском и кондитерском искусстве и других, а ветераны специальной военной операции представят свои навыки в управлении беспилотниками, фотосъемке и ресторанном сервисе.

https://ria.ru/20250729/chernyshenko-2032234503.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анастасия ракова , общество