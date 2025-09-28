https://ria.ru/20250928/zemletryasenie-2044904510.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 28.09.2025
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Кютахья на западе страны, сообщило в воскресенье управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 28.09.2025
АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Кютахья на западе страны, сообщило в воскресенье управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,46 км. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что власти начали обследование территории. "В Симаве, провинция Кютахья, произошло землетрясение магнитудой 5,4. В связи с землетрясением, которое ощущалось и в соседних провинциях, все команды AFAD и соответствующих учреждений приступили к обследованию территории", - сообщил Ерликая в соцсетях. "Подземные толчки ощущались в Стамбуле и Измире", - уточняет гостелеканал Trt Haber.
