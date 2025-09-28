https://ria.ru/20250928/zelenskiy-2044993015.html
Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине
Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине - РИА Новости, 28.09.2025
Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине
Владимир Зеленский утверждает, что Украина может столкнуться с блэкаутом, передает Telegram-канал Страна.ua.
2025-09-28T23:18:00+03:00
2025-09-28T23:18:00+03:00
2025-09-28T23:18:00+03:00
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина может столкнуться с блэкаутом, передает Telegram-канал Страна.ua."Зеленский заявил, что Россия готовит Украине блэкаут этой осенью", — говорится в публикации.Ранее в сентябре президент Владимир Путин заявил, что Россия долго терпела, когда ВСУ наносили удары по российской энергоинфраструктуре, а затем начала серьезно отвечать.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
