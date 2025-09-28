Келин раскритиковал британский закон об иновлиянии
Посол Келин: британский закон об иновлиянии может быть использован для произвола
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Британский закон о регистрации иновлияния может быть использован для произвола силовиков в отношении далеких от политики людей, занятых в гуманитарной сфере, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
Схема регистрации иностранного влияния действует в Великобритании с 1 июля. С 1 октября заканчивается так называемый "льготный период" и закон вступает в полную силу.
"Расцениваем введение данного механизма как враждебную акцию, хотя ее и пытаются маскировать словами о защите британского общества. Но это не более чем прикрытие для применения дискриминационных, если не репрессивных процедур… Опасность состоит в том, что этот механизм может быть использован для оправдания произвола силовиков в отношении людей, далеких от политики, например тех, кто здесь занимается культурой и гуманитарно-просветительской работой", - сказал посол.
В рамках схемы все лица в стране обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – России и Ирана. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.