В Хмельницкой области прогремели новые взрывы

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Хмельницкой области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги, объявленной на территории всей страны. "В Хмельницкой области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее о взрывах в Хмельницкой области сообщал телеканал ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во всех областях Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

