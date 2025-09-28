https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044854919.html

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на территории всей страны. "В Киеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного" в его Telegram-канале. Позднее телеканал ТСН сообщал о взрывах в городе Белая Церковь Киевской области.Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины второй раз с начала суток. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

