https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044853202.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в центральной и восточной Украине. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T05:39:00+03:00
2025-09-28T05:39:00+03:00
2025-09-28T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в центральной и восточной Украине. "Взрывы в Запорожской области", - говорится в сообщении ТСН в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в 12 областях центральной и восточной Украины, а также в Киеве. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044848458.html
https://ria.ru/20250928/vzryv-2044851371.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы