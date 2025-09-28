Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044853202.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в центральной и восточной Украине. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T05:39:00+03:00
2025-09-28T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в центральной и восточной Украине. "Взрывы в Запорожской области", - говорится в сообщении ТСН в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в 12 областях центральной и восточной Украины, а также в Киеве. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044848458.html
https://ria.ru/20250928/vzryv-2044851371.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в центральной и восточной Украине.
"Взрывы в Запорожской области", - говорится в сообщении ТСН в его Telegram-канале.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
02:42
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в 12 областях центральной и восточной Украины, а также в Киеве.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Киевской области прогремели новые взрывы
04:26
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала