В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели новые взрывы

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в центральной и восточной Украине. "Взрывы в Запорожской области", - говорится в сообщении ТСН в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в 12 областях центральной и восточной Украины, а также в Киеве. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

