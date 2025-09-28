https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044848458.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на Украине, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги, объявленной на территории всей страны. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T02:42:00+03:00
2025-09-28T02:42:00+03:00
2025-09-28T02:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на Украине, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги, объявленной на территории всей страны. "Хмельницкая область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, во всех областях Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044847292.html
хмельницкая область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы