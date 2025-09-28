https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044846525.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены также звучат в Киеве, Киевской и еще шести областях. "Взрывы в Запорожской области... Повторные взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

