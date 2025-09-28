https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044846525.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона на фоне воздушной РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T01:38:00+03:00
2025-09-28T01:38:00+03:00
2025-09-28T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены также звучат в Киеве, Киевской и еще шести областях. "Взрывы в Запорожской области... Повторные взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044846001.html
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне тревоги прогремели взрывы