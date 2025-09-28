https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044846001.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, передает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T01:26:00+03:00
2025-09-28T01:26:00+03:00
2025-09-28T02:42:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, передает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги."Киев — взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Также сообщается о взрывах в окрестностях украинской столицы, в Одесской, Хмельницкой областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Киеве прогремели взрывы
