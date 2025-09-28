Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 28.09.2025 (обновлено: 02:42 28.09.2025)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, передает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, передает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги."Киев — взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Также сообщается о взрывах в окрестностях украинской столицы, в Одесской, Хмельницкой областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, передает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги.
"Киев — взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Также сообщается о взрывах в окрестностях украинской столицы, в Одесской, Хмельницкой областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Одесской области прогремели взрывы
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныХмельницкая областьЗапорожская область
 
 
