https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044844436.html

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в восьми областях Украины. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T01:06:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в восьми областях Украины. "Белгород-Днестровский район (Одесская область) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в его Telegram-канале. Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Одесской, а также Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и частях Черниговской, Полтавской и Кировоградской областей Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250927/vzryv-2044754725.html

