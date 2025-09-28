https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044844436.html
В Одесской области прогремели взрывы
2025-09-28T01:06:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в восьми областях Украины. "Белгород-Днестровский район (Одесская область) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в его Telegram-канале. Как свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Одесской, а также Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и частях Черниговской, Полтавской и Кировоградской областей Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
