В Киевской области прогремели новые взрывы

В Киевской области прогремели новые взрывы - РИА Новости, 28.09.2025

В Киевской области прогремели новые взрывы

28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Киевской области, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в Киеве и его области. Ранее ТСН сообщал о взрывах в самом Киеве и его окрестностях. "Обуховский район (Киевская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Менее чем через десять минут после этого телеканал сообщил, что в окрестностях Киева снова звучат взрывы.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат еще в десяти областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

