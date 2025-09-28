https://ria.ru/20250928/vybory-2044979066.html

Додон заявил о нарушениях на выборах в Молдавии

Додон заявил о нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025

Додон заявил о нарушениях на выборах в Молдавии

Патриотический блок зафиксировал нарушения на выборах в Молдавии, данные о них систематизируются, заявил лидер входящей в блок Соцпартии Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Патриотический блок зафиксировал нарушения на выборах в Молдавии, данные о них систематизируются, заявил лидер входящей в блок Соцпартии Игорь Додон. "Мы знаем, что правительство ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) в панике, они не ждали таких результатов, особенно голосования в диаспоре - они ждали гораздо больше голосов из-за границы в надежде на массивную фальсификацию. Из-за массового присутствия наблюдателей за рубежом в ПДС знают, что не получилось. Тем не менее, мы зафиксировали нарушения, как за пределами страны, так и внутри, в том числе блокирование доступа к голосованию для жителей Приднестровья. Завтра подведем итоги, систематизируем все возможные нарушения", - сказал Додон на брифинге. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.

