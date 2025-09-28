https://ria.ru/20250928/vybory-2044977120.html

В Молдавии завершились парламентские выборы

В Молдавии завершились парламентские выборы - РИА Новости, 28.09.2025

В Молдавии завершились парламентские выборы

В Молдавии подошли к концу парламентские выборы, избирательные участки на территории страны закрылись. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T21:02:00+03:00

2025-09-28T21:02:00+03:00

2025-09-28T21:49:00+03:00

в мире

молдавия

россия

майя санду

парламентские выборы в молдавии

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044879059_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_447743eb773823da3298abb734834f6c.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В Молдавии подошли к концу парламентские выборы, избирательные участки на территории страны закрылись.Депутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 33,3 процента, поэтому выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600. Первые предварительные результаты появятся после 21:00. Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут.

https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предположительно, процесс фальсификации выборов в Молдавии В сети расходится видео, на котором якобы проходит процесс фальсификации выборов. Сообщают, что люди на кадрах — предположительно, члены избирательной комиссии, ставят штампы в бюллетени. За кадром слышно, как женский голос диктует "PAS", другие шутят по поводу этого процесса. 2025-09-28T21:02 true PT0M28S

Хоровод возле посольства Молдовы в Москве Обстановка возле посольства Молдовы в Москве: люди продолжают активно идти голосовать на парламентских выборах. 2025-09-28T21:02 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, майя санду, парламентские выборы в молдавии, приднестровская молдавская республика