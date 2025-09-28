Рейтинг@Mail.ru
21:02 28.09.2025 (обновлено: 21:49 28.09.2025)
В Молдавии завершились парламентские выборы
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В Молдавии подошли к концу парламентские выборы, избирательные участки на территории страны закрылись.Депутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 33,3 процента, поэтому выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600. Первые предварительные результаты появятся после 21:00. Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут.
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В Молдавии подошли к концу парламентские выборы, избирательные участки на территории страны закрылись.
Депутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 33,3 процента, поэтому выборы признали состоявшимися.
По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600. Первые предварительные результаты появятся после 21:00.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут.
