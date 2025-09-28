https://ria.ru/20250928/vybory-2044850196.html

Эксперт оценил возможные итоги парламентских выборов в Молдавии

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Голоса диаспоры, вероятно, вновь окажут решающее значение на выборы в Молдавии, при этом очевидна диспропорция в сторону тех молдаван, что живут в Европе, рассказал РИА Новости исполнительный директор Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Александр Игнатов. "Проблема с Молдавией в том, что власти страны создают неравные условия для голосования избирателей, проживающих за рубежом, очевидно дискриминируя граждан, находящихся в России, и создавая преимущества тем гражданам, что живут в Европейском союзе. В Италии создано 75 участков, в России всего два, на которые в общей сложности выдано около 10 тысяч бюллетеней", - сказал Игнатов. При этом, по официальным данным, в России живет около 200-300 тысяч граждан Молдавии, а по неофициальным - около полумиллиона, отметил эксперт. "Создается осознанно диспропорция, потому что Кишинев понимает, что граждане, живущие в России, скорее всего, будут голосовать за оппозиционные нынешней власти силы", - заключил эксперт. При этом, по словам Игнатова, очевидно, что голоса диаспоры будут иметь если не решающее, то как минимум большое значение для результата выборов. "Как следует из опросов, внутри страны очевидного преимущества ни у одной из партий нет. Поэтому я почти уверен, что ситуация, в которой решающими окажутся голоса диаспоры, повторится в Молдавии вновь. При этом очевидна диспропорция в сторону европейских стран", - резюмировал эксперт. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

