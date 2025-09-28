https://ria.ru/20250928/vsu-2044994844.html

ВСУ фиктивно пристраивать в бригаду Нацгвардии "Хартия" медийных личностей

2025-09-28

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ продолжают фиктивно пристраивать в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" медийных личностей, которые появляются на передовой лишь для того, чтобы сделать фото для своих соцсетей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Очередной украинский пропагандист Евгений Спирин, бывший редактор украинского филиала "Радио Свободы" (издание иноагент) оказался фиктивно пристроенным в 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия". За самой бригадой уже сложилась репутация VIP-бригады, где "служат" медийные личности и бизнесмены", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что нардеп Украины Марьяна Безуглая обратила внимание на эту ситуацию и намекнула, что Спирин никакие боевые задачи не выполняет, а все свое время проводит за обучением в Киевской школе экономики и на передовой появляется только для того, чтобы сделать красивые фото и написать пару постов для своих соцсетей. Собеседник агентства напомнил, что ранее в составе этой бригады были замечены бизнесмен-экономист Павел Шеремет и журналист Юрий Бутусов. "Так почему же все эти люди идут именно в 13-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины? Все просто - бригада находится в Липцах, а Липцовский фронт в настоящий момент одно из тех мест, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью в сравнении с другими участками фронта. Никто из них не хочет ехать в тот же Волчанск, Купянск, Покровск или под Сумы", - сказал он. Представитель силовых структур выразил уверенность в том, что как только в районе Липцов "начнутся какие-либо серьезные движения, все эти медийные "герои" побегут за справками по инвалидности, не забыв про удостоверение "ветерана боевых действий".

