ВСУ фиктивно пристраивать в бригаду Нацгвардии "Хартия" медийных личностей - РИА Новости, 28.09.2025
23:40 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/vsu-2044994844.html
ВСУ фиктивно пристраивать в бригаду Нацгвардии "Хартия" медийных личностей
ВСУ фиктивно пристраивать в бригаду Нацгвардии "Хартия" медийных личностей
украина
покровск
павел шеремет
юрий бутусов
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ продолжают фиктивно пристраивать в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" медийных личностей, которые появляются на передовой лишь для того, чтобы сделать фото для своих соцсетей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Очередной украинский пропагандист Евгений Спирин, бывший редактор украинского филиала "Радио Свободы" (издание иноагент) оказался фиктивно пристроенным в 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия". За самой бригадой уже сложилась репутация VIP-бригады, где "служат" медийные личности и бизнесмены", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что нардеп Украины Марьяна Безуглая обратила внимание на эту ситуацию и намекнула, что Спирин никакие боевые задачи не выполняет, а все свое время проводит за обучением в Киевской школе экономики и на передовой появляется только для того, чтобы сделать красивые фото и написать пару постов для своих соцсетей. Собеседник агентства напомнил, что ранее в составе этой бригады были замечены бизнесмен-экономист Павел Шеремет и журналист Юрий Бутусов. "Так почему же все эти люди идут именно в 13-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины? Все просто - бригада находится в Липцах, а Липцовский фронт в настоящий момент одно из тех мест, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью в сравнении с другими участками фронта. Никто из них не хочет ехать в тот же Волчанск, Купянск, Покровск или под Сумы", - сказал он. Представитель силовых структур выразил уверенность в том, что как только в районе Липцов "начнутся какие-либо серьезные движения, все эти медийные "герои" побегут за справками по инвалидности, не забыв про удостоверение "ветерана боевых действий".
украина
покровск
украина, покровск, павел шеремет, юрий бутусов, вооруженные силы украины
Украина, Покровск, Павел Шеремет, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ продолжают фиктивно пристраивать в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" медийных личностей, которые появляются на передовой лишь для того, чтобы сделать фото для своих соцсетей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Очередной украинский пропагандист Евгений Спирин, бывший редактор украинского филиала "Радио Свободы" (издание иноагент) оказался фиктивно пристроенным в 13-ю бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия". За самой бригадой уже сложилась репутация VIP-бригады, где "служат" медийные личности и бизнесмены", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что нардеп Украины Марьяна Безуглая обратила внимание на эту ситуацию и намекнула, что Спирин никакие боевые задачи не выполняет, а все свое время проводит за обучением в Киевской школе экономики и на передовой появляется только для того, чтобы сделать красивые фото и написать пару постов для своих соцсетей.
Собеседник агентства напомнил, что ранее в составе этой бригады были замечены бизнесмен-экономист Павел Шеремет и журналист Юрий Бутусов.
"Так почему же все эти люди идут именно в 13-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины? Все просто - бригада находится в Липцах, а Липцовский фронт в настоящий момент одно из тех мест, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью в сравнении с другими участками фронта. Никто из них не хочет ехать в тот же Волчанск, Купянск, Покровск или под Сумы", - сказал он.
Представитель силовых структур выразил уверенность в том, что как только в районе Липцов "начнутся какие-либо серьезные движения, все эти медийные "герои" побегут за справками по инвалидности, не забыв про удостоверение "ветерана боевых действий".
УкраинаПокровскПавел ШереметЮрий БутусовВооруженные силы Украины
 
 
