Силовики рассказали о судьбе боевиков 158 бригады, переданных "Азову"*
Преданных в распоряжение "Азова" боевиков 158 бригады сразу бросили на убой
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Переданные в распоряжение 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" * военнослужащие 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ сразу были брошены на убой, в соцсетях уже появляются их некрологи, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В настоящий момент такая ситуация сложилась в 158-й отдельной механизированной бригаде, один из батальонов которой передан на растерзание нацистам (основателя запрещенного в РФ террористического "Азова"* Андрея - ред.) Билецкого* из 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"*. Командование "Азова"* не обеспечило "прикомандированных" ничем и бросило на убой. В соцсетях уже появляются некрологи погибших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады в составе "Азова"*, - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что у ВСУ распространена практика так называемых "командировок", когда из соседних бригад личный состав передается в распоряжение штурмовикам.
"Они в первых рядах отправляются на штурм, принимая на себя огневое поражение и неся потери. Фактически эти потери будут записаны на те бригады, откуда они прибыли, это же их личный состав. В то же время, командиры штурмовых подразделений, в составе которых и погибли "прикомандированные", отчитаются об успешно выполненной (или нет) задаче с минимальным количеством потерь", - сказал представитель силовых структур.
* Террористическая организация, запрещена в России
** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
