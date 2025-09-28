https://ria.ru/20250928/vsu-2044972182.html

В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Белгородская область: на всей территории области запущена сирена ракетной опасности. Срочно пройдите в укрытие", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.

