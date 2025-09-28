https://ria.ru/20250928/vsu-2044972182.html
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 28.09.2025
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T20:18:00+03:00
2025-09-28T20:18:00+03:00
2025-09-28T20:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Белгородская область: на всей территории области запущена сирена ракетной опасности. Срочно пройдите в укрытие", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
https://ria.ru/20250928/akhmat-2044949687.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
Сирену ракетной опасности запустили на всей территории Белгородской области