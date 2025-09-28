https://ria.ru/20250928/vsu-2044971793.html

ВСУ ударили по белгородской энергоинфраструктуре, есть пострадавшие

ВСУ дважды обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T20:12:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВСУ дважды обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригады СМП доставляют в городскую больницу", — написал он.Позднее Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Ранее вечером Гладков сообщил, что удар ВСУ по региональной инфраструктуре привел к значительным перебоям с подачей электроэнергии."Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", — отметил Гладков.Он порекомендовал жителям региона покинуть улицы и оставаться дома, поскольку из-за перебоев могут не сработать оповещения для населения. По всей области объявляли ракетную опасность. Спустя примерно полчаса ее отменили, однако еще через 30 минут объявили опасность атаки беспилотников.Ситуацию рассмотрели на совещании с участием заместителей, министров, руководителей Главных управлений МВД, МЧС и Росгвардии. Губернатор сообщил, что все службы находятся на своих местах, необходимые работы проводятся, материалов и оборудования хватает. Аварийные бригады выполняют необходимую работу, где нужно запустили резервную генерацию. Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне, идет восстановление. Школы и детские сады откроются, если будет подана электроэнергия."Если есть переживания — обстановка, действительно, достаточно сложная — дети по решению родителей могут оставаться дома. Напишут заявления, передадут очно или на следующий день, здесь проблем никаких нет", — заверил глава региона.Корреспондент РИА Новости прошлась по центру Белгорода и убедилась, что полного отключения электричества нет: во многих домах горит свет, работает подсветка административных зданий, есть освещение на дорогах и улицах. При этом некоторые городские территории действительно затемнены.Как сообщил мэр Валентин Демидов, в городе местами не работают светофоры. Сотрудники ГАИ выставили экипажи для регулирования движения. Водоканал и медицинские учреждения перешли на резервные источники питания.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

белгород

россия

2025

Новости

ru-RU

происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия