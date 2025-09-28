ВСУ ударили по белгородской энергоинфраструктуре, есть пострадавшие
Удар ВСУ с двумя пострадавшими частично обесточил Белгородскую область
© РИА НовостиБелгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
© РИА Новости
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВСУ дважды обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригады СМП доставляют в городскую больницу", — написал он.
"Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", — отметил Гладков.
Он порекомендовал жителям региона покинуть улицы и оставаться дома, поскольку из-за перебоев могут не сработать оповещения для населения. По всей области объявляли ракетную опасность. Спустя примерно полчаса ее отменили, однако еще через 30 минут объявили опасность атаки беспилотников.
ВСУ ударили по соцобъекту в Шебекино
26 сентября, 12:26
Ситуацию рассмотрели на совещании с участием заместителей, министров, руководителей Главных управлений МВД, МЧС и Росгвардии. Губернатор сообщил, что все службы находятся на своих местах, необходимые работы проводятся, материалов и оборудования хватает. Аварийные бригады выполняют необходимую работу, где нужно запустили резервную генерацию. Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне, идет восстановление. Школы и детские сады откроются, если будет подана электроэнергия.
"Если есть переживания — обстановка, действительно, достаточно сложная — дети по решению родителей могут оставаться дома. Напишут заявления, передадут очно или на следующий день, здесь проблем никаких нет", — заверил глава региона.
Корреспондент РИА Новости прошлась по центру Белгорода и убедилась, что полного отключения электричества нет: во многих домах горит свет, работает подсветка административных зданий, есть освещение на дорогах и улицах. При этом некоторые городские территории действительно затемнены.
Как сообщил мэр Валентин Демидов, в городе местами не работают светофоры. Сотрудники ГАИ выставили экипажи для регулирования движения. Водоканал и медицинские учреждения перешли на резервные источники питания.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
