Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области восстанавливают
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 28.09.2025
Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области восстанавливают
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области после удара ВСУ по инфраструктуре восстанавливают, сообщили в филиале ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. "Энергетики "Белгородэнерго" восстанавливают электроснабжение жителей... Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области восстанавливают

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области после удара ВСУ по инфраструктуре восстанавливают, сообщили в филиале ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго".
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии.
"Энергетики "Белгородэнерго" восстанавливают электроснабжение жителей... Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
