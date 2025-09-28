https://ria.ru/20250928/vsu-2044971562.html
Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области восстанавливают
Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области восстанавливают - РИА Новости, 28.09.2025
Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области восстанавливают
Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области после удара ВСУ по инфраструктуре восстанавливают, сообщили в филиале ПАО "Россети Центр" –... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T20:09:00+03:00
2025-09-28T20:09:00+03:00
2025-09-28T20:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
пао «россети центр»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7c4fc514d1117421b5b0bc626d552d10.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области после удара ВСУ по инфраструктуре восстанавливают, сообщили в филиале ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре, он уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии. "Энергетики "Белгородэнерго" восстанавливают электроснабжение жителей... Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250928/akhmat-2044949687.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_7c3cb1bad014479b990915c2c3a1c365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, пао «россети центр»
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ПАО «Россети Центр»
Электроснабжение в Белгороде и Белгородской области восстанавливают
Электроснабжение в Белгороде восстанавливают после удара ВСУ