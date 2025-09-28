https://ria.ru/20250928/vsu-2044970701.html

В результате удара ВСУ по Белгороду пострадали два мирных жителя

В результате удара ВСУ по Белгороду пострадали два мирных жителя

2025-09-28T19:57:00+03:00

2025-09-28T19:57:00+03:00

2025-09-28T20:00:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Два мирных жителя - мужчина и женщина - пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.Губернатор уточнил, что у мужчины осколочное ранение живота, а у женщины, предварительно, баротравма. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.Информация о последствиях уточняется.

2025

