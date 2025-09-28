Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
Удар ВСУ привел к перебоям с электричеством в Белгородской области
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригады СМП доставляют в городскую больницу", — написал он.
Ранее вечером он сообщил, что удар ВСУ по региональной инфраструктуре привел к значительным перебоям с подачей электроэнергии.
"Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", — рассказал Гладков.
Он порекомендовал жителям региона покинуть улицы и оставаться дома, поскольку из-за перебоев могут не сработать оповещения для населения. Сейчас по всей области объявлена ракетная опасность.
Водоканал и медицинские учреждения перешли на резервные источники питания. О развитии событий глава региона сообщит дополнительно в 21.00 по местному времени.
