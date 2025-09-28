https://ria.ru/20250928/vsu-2044969511.html

Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ

Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ - РИА Новости, 28.09.2025

Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ

ВСУ обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T19:42:00+03:00

2025-09-28T19:42:00+03:00

2025-09-28T20:23:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгород

происшествия

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригады СМП доставляют в городскую больницу", — написал он.Ранее вечером он сообщил, что удар ВСУ по региональной инфраструктуре привел к значительным перебоям с подачей электроэнергии."Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", — рассказал Гладков.Он порекомендовал жителям региона покинуть улицы и оставаться дома, поскольку из-за перебоев могут не сработать оповещения для населения. Сейчас по всей области объявлена ракетная опасность.Водоканал и медицинские учреждения перешли на резервные источники питания. О развитии событий глава региона сообщит дополнительно в 21.00 по местному времени.

https://ria.ru/20250928/akhmat-2044949687.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, происшествия, белгородская область