Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 28.09.2025 (обновлено: 20:23 28.09.2025)
Белгород остался без энергоснабжения после удара ВСУ
ВСУ обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригады СМП доставляют в городскую больницу", — написал он.Ранее вечером он сообщил, что удар ВСУ по региональной инфраструктуре привел к значительным перебоям с подачей электроэнергии."Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", — рассказал Гладков.Он порекомендовал жителям региона покинуть улицы и оставаться дома, поскольку из-за перебоев могут не сработать оповещения для населения. Сейчас по всей области объявлена ракетная опасность.Водоканал и медицинские учреждения перешли на резервные источники питания. О развитии событий глава региона сообщит дополнительно в 21.00 по местному времени.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригады СМП доставляют в городскую больницу", — написал он.
Ранее вечером он сообщил, что удар ВСУ по региональной инфраструктуре привел к значительным перебоям с подачей электроэнергии.
"Сейчас разбираемся с последствиями и будем предпринимать максимальные меры для того, чтобы подключить все, где есть возможность и необходимость, к резервной генерации, и там, где возможно, переподключить для обеспечения нужд населения и наших предприятий", — рассказал Гладков.
Он порекомендовал жителям региона покинуть улицы и оставаться дома, поскольку из-за перебоев могут не сработать оповещения для населения. Сейчас по всей области объявлена ракетная опасность.
Водоканал и медицинские учреждения перешли на резервные источники питания. О развитии событий глава региона сообщит дополнительно в 21.00 по местному времени.
