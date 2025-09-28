https://ria.ru/20250928/vsu-2044948402.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Супружеская пара пострадала в белгородском селе Отрадное после атаки дрона ВСУ на автомобиль, пострадавших доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадала супружеская пара. Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина - непроникающее осколочное ранение живота. Пострадавших доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. После оказания необходимой помощи они были переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале. Также, по словам Гладкова, повреждено транспортное средство.
