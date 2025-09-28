Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара - РИА Новости, 28.09.2025
16:54 28.09.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Супружеская пара пострадала в белгородском селе Отрадное после атаки дрона ВСУ на автомобиль, пострадавших доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадала супружеская пара. Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина - непроникающее осколочное ранение живота. Пострадавших доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. После оказания необходимой помощи они были переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале. Также, по словам Гладкова, повреждено транспортное средство.
происшествия, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Отрадное, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Супружеская пара пострадала в белгородском селе Отрадное после атаки дрона ВСУ на автомобиль, пострадавших доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадала супружеская пара. Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина - непроникающее осколочное ранение живота. Пострадавших доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. После оказания необходимой помощи они были переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.
Также, по словам Гладкова, повреждено транспортное средство.
ПроисшествияОтрадноеБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
