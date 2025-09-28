https://ria.ru/20250928/vsu-2044948402.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара - РИА Новости, 28.09.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала супружеская пара

Супружеская пара пострадала в белгородском селе Отрадное после атаки дрона ВСУ на автомобиль, пострадавших доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T16:54:00+03:00

2025-09-28T16:54:00+03:00

2025-09-28T16:54:00+03:00

происшествия

отрадное

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Супружеская пара пострадала в белгородском селе Отрадное после атаки дрона ВСУ на автомобиль, пострадавших доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Отрадное Белгородского района в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадала супружеская пара. Женщина получила слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, мужчина - непроникающее осколочное ранение живота. Пострадавших доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. После оказания необходимой помощи они были переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале. Также, по словам Гладкова, повреждено транспортное средство.

https://ria.ru/20250928/vsu-2044910165.html

отрадное

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, отрадное, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины