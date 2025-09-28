https://ria.ru/20250928/vsu-2044910165.html

ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой

Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты выявили цель в районе Звановки и точными ударами уничтожили пункт управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить удары по переднему краю обороны ВСУ, выводя из строя инфраструктуру управления и средства разведки, что создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений вперёд.

2025

