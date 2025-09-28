Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/vsu-2044910165.html
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой
Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:08:00+03:00
2025-09-28T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты выявили цель в районе Звановки и точными ударами уничтожили пункт управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить удары по переднему краю обороны ВСУ, выводя из строя инфраструктуру управления и средства разведки, что создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений вперёд.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой

Войска "Юга" поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Звановки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«
"В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты выявили цель в районе Звановки и точными ударами уничтожили пункт управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить удары по переднему краю обороны ВСУ, выводя из строя инфраструктуру управления и средства разведки, что создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений вперёд.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала