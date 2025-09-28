https://ria.ru/20250928/vsu-2044910165.html
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой
Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:08:00+03:00
2025-09-28T14:08:00+03:00
2025-09-28T14:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населённого пункта Звановка в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе активных наступательных действий артиллерийские расчёты выявили цель в районе Звановки и точными ударами уничтожили пункт управления беспилотниками противника", — говорится в сообщении. В Минобороны подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить удары по переднему краю обороны ВСУ, выводя из строя инфраструктуру управления и средства разведки, что создаёт благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений вперёд.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой
Войска "Юга" поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Звановки в ДНР