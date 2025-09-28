https://ria.ru/20250928/vsu-2044892692.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юг"

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ и танк в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ и танк в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Бересток, Северск, Славянск, Алексеево-Дружковка, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и горючего.

