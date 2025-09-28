https://ria.ru/20250928/vsu-2044892692.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юг" - РИА Новости, 28.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юг"
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ и танк в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:12:00+03:00
2025-09-28T12:12:00+03:00
2025-09-28T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
москва
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100404_0:53:3040:1763_1920x0_80_0_0_bb7d4e6c18bf932bd3540b72ce8ff247.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ и танк в ДНР, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Бересток, Северск, Славянск, Алексеево-Дружковка, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и горючего.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
москва
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100404_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_ee04810f1d8ef2b8ee6247babbb83fa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, москва, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Москва, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юг"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 260 боевиков в зоне действия войск "Юг"