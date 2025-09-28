Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 раз за сутки
28.09.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 раз за сутки
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали беспилотниками более 130 раз территорию Белгородской области, девять человек обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов в 15 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 18 снарядов и зафиксированы атаки 134 дронами, из них 65 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 6 частных домовладениях, предприятии, двух социальных и четырех коммерческих объектах, пяти магазинах, сельхозпредприятии, административном объекте и 43 транспортных средствах. "Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением одного боеприпаса. Троим пострадавшим проведены обследования, их баротравмы не подтвердились. Позже за медпомощью обратились ещё трое, в том числе двое несовершеннолетних. 17-летний юноша с баротравмой госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. 17-летней девушке и 18-летнему парню оказана вся необходимая помощь, они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Белгородский район и Валуйский округ атакованы по 25 БПЛА, в Борисовском и Ракитянском районах нанесены удары 8 беспилотниками. По данным главы области, в Волоконовском районе четыре населенных пункта атакованы 6 беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников. В Краснояружском районе выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 21 дроном, над Алексеевским, Губкинским, Старооскольским, Яковлевским округами и Красногвардейским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Сурково совершены атаки 26 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате атак дронов на производственное предприятие ранены трое сотрудников. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, две женщины — в областную клиническую больницу", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали беспилотниками более 130 раз территорию Белгородской области, девять человек обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов в 15 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 18 снарядов и зафиксированы атаки 134 дронами, из них 65 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 6 частных домовладениях, предприятии, двух социальных и четырех коммерческих объектах, пяти магазинах, сельхозпредприятии, административном объекте и 43 транспортных средствах.
"Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением одного боеприпаса. Троим пострадавшим проведены обследования, их баротравмы не подтвердились. Позже за медпомощью обратились ещё трое, в том числе двое несовершеннолетних. 17-летний юноша с баротравмой госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. 17-летней девушке и 18-летнему парню оказана вся необходимая помощь, они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский район и Валуйский округ атакованы по 25 БПЛА, в Борисовском и Ракитянском районах нанесены удары 8 беспилотниками. По данным главы области, в Волоконовском районе четыре населенных пункта атакованы 6 беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников. В Краснояружском районе выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 21 дроном, над Алексеевским, Губкинским, Старооскольским, Яковлевским округами и Красногвардейским, Чернянским районами системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Сурково совершены атаки 26 беспилотников, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате атак дронов на производственное предприятие ранены трое сотрудников. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода, две женщины — в областную клиническую больницу", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
