Российские дроны минимизировали передвижение ВСУ по Купянску - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 28.09.2025
Российские дроны минимизировали передвижение ВСУ по Купянску
ВСУ минимизировали передвижение по Купянску из-за активности дроноводов российской группировки войск "Запад", сообщил РИА Новости командир группы БПЛА первой гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
изюм (город)
вооруженные силы украины
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен - РИА Новости. ВСУ минимизировали передвижение по Купянску из-за активности дроноводов российской группировки войск "Запад", сообщил РИА Новости командир группы БПЛА первой гвардейской танковой армии с позывным "Контора". "Если отталкиваться от наших полетов (над городом – ред.), то мы его (противника - ред.) движения практически не наблюдаем, вероятно, он в укрытиях находится. Он явно находится в городе, мы это видим по его БПЛА, но ведет себя особенно аккуратно, и мы его движения, как правило, не выявляем. Да, бывают одиночные появления автомобилей, мы по ним сразу работаем, но какой-то активности нет", - сказал "Контора". Минобороны РФ сообщило во вторник, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
Российские дроны минимизировали передвижение ВСУ по Купянску

ВСУ минимизировали передвижение по Купянску из-за активности российских БПЛА

Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен - РИА Новости. ВСУ минимизировали передвижение по Купянску из-за активности дроноводов российской группировки войск "Запад", сообщил РИА Новости командир группы БПЛА первой гвардейской танковой армии с позывным "Контора".
"Если отталкиваться от наших полетов (над городом – ред.), то мы его (противника - ред.) движения практически не наблюдаем, вероятно, он в укрытиях находится. Он явно находится в городе, мы это видим по его БПЛА, но ведет себя особенно аккуратно, и мы его движения, как правило, не выявляем. Да, бывают одиночные появления автомобилей, мы по ним сразу работаем, но какой-то активности нет", - сказал "Контора".
Минобороны РФ сообщило во вторник, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО
Российские войска уничтожили цех сборки БПЛА ВСУ в Купянске, сообщили в ЛНР
9 октября 2024, 08:29
 
