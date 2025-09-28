https://ria.ru/20250928/vsu-2044873023.html
Российские дроны минимизировали передвижение ВСУ по Купянску
Российские дроны минимизировали передвижение ВСУ по Купянску - РИА Новости, 28.09.2025
Российские дроны минимизировали передвижение ВСУ по Купянску
ВСУ минимизировали передвижение по Купянску из-за активности дроноводов российской группировки войск "Запад", сообщил РИА Новости командир группы БПЛА первой...
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен - РИА Новости. ВСУ минимизировали передвижение по Купянску из-за активности дроноводов российской группировки войск "Запад", сообщил РИА Новости командир группы БПЛА первой гвардейской танковой армии с позывным "Контора". "Если отталкиваться от наших полетов (над городом – ред.), то мы его (противника - ред.) движения практически не наблюдаем, вероятно, он в укрытиях находится. Он явно находится в городе, мы это видим по его БПЛА, но ведет себя особенно аккуратно, и мы его движения, как правило, не выявляем. Да, бывают одиночные появления автомобилей, мы по ним сразу работаем, но какой-то активности нет", - сказал "Контора". Минобороны РФ сообщило во вторник, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
Российские дроны минимизировали передвижение ВСУ по Купянску
