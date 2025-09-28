https://ria.ru/20250928/vsu-2044866386.html

ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области

ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области - РИА Новости, 28.09.2025

ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области

Ударами в Черниговской области на Украине поражены склады снабжения и узлы связи, в городе Бахмач целыми стала важная железнодорожная развязка, нефтебаза и... РИА Новости, 28.09.2025

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ударами в Черниговской области на Украине поражены склады снабжения и узлы связи, в городе Бахмач целыми стала важная железнодорожная развязка, нефтебаза и военная часть ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Черниговская область - не менее 7 ударов. Цели: приграничные районы (позиции РСЗО и склады), а также Бахмач - важная железнодорожная развязка с нефтебазой и военной частью", - заявил Лебедев. Он добавил, что в Нежинском и Прилукском районах региона целью стали склады снабжения и узлы связи ВСУ. Кроме того, по его данным, в Винницкой области целью удара стали железнодорожные узлы, склады снабжения, расположенные в Жмеринском и Гайсинском районах области.

