Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/vsu-2044866386.html
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области
Ударами в Черниговской области на Украине поражены склады снабжения и узлы связи, в городе Бахмач целыми стала важная железнодорожная развязка, нефтебаза и... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:21:00+03:00
2025-09-28T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
винницкая область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ударами в Черниговской области на Украине поражены склады снабжения и узлы связи, в городе Бахмач целыми стала важная железнодорожная развязка, нефтебаза и военная часть ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Черниговская область - не менее 7 ударов. Цели: приграничные районы (позиции РСЗО и склады), а также Бахмач - важная железнодорожная развязка с нефтебазой и военной частью", - заявил Лебедев. Он добавил, что в Нежинском и Прилукском районах региона целью стали склады снабжения и узлы связи ВСУ. Кроме того, по его данным, в Винницкой области целью удара стали железнодорожные узлы, склады снабжения, расположенные в Жмеринском и Гайсинском районах области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
украина
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, винницкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области

ВС России поразили ж/д развязку и военную часть ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ударами в Черниговской области на Украине поражены склады снабжения и узлы связи, в городе Бахмач целыми стала важная железнодорожная развязка, нефтебаза и военная часть ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Черниговская область - не менее 7 ударов. Цели: приграничные районы (позиции РСЗО и склады), а также Бахмач - важная железнодорожная развязка с нефтебазой и военной частью", - заявил Лебедев.
Он добавил, что в Нежинском и Прилукском районах региона целью стали склады снабжения и узлы связи ВСУ.
Кроме того, по его данным, в Винницкой области целью удара стали железнодорожные узлы, склады снабжения, расположенные в Жмеринском и Гайсинском районах области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраинаВинницкая областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала