https://ria.ru/20250928/vsu-2044866386.html
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области
Ударами в Черниговской области на Украине поражены склады снабжения и узлы связи, в городе Бахмач целыми стала важная железнодорожная развязка, нефтебаза и... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:21:00+03:00
2025-09-28T09:21:00+03:00
2025-09-28T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
винницкая область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ударами в Черниговской области на Украине поражены склады снабжения и узлы связи, в городе Бахмач целыми стала важная железнодорожная развязка, нефтебаза и военная часть ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Черниговская область - не менее 7 ударов. Цели: приграничные районы (позиции РСЗО и склады), а также Бахмач - важная железнодорожная развязка с нефтебазой и военной частью", - заявил Лебедев. Он добавил, что в Нежинском и Прилукском районах региона целью стали склады снабжения и узлы связи ВСУ. Кроме того, по его данным, в Винницкой области целью удара стали железнодорожные узлы, склады снабжения, расположенные в Жмеринском и Гайсинском районах области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
украина
винницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, винницкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили железнодорожную развязку в Черниговской области
ВС России поразили ж/д развязку и военную часть ВСУ в Черниговской области