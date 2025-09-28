https://ria.ru/20250928/vsu-2044856311.html

ВСУ провалили контратаки на Сумском направлении

ВСУ провалили контратаки на Сумском направлении - РИА Новости, 28.09.2025

ВСУ провалили контратаки на Сумском направлении

ВСУ провели неудачные контратаки на сумском направлении и были отброшены силами ВС РФ на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ провели неудачные контратаки на сумском направлении и были отброшены силами ВС РФ на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел четыре контратаки: две в районе Алексеевки и по одной в районе Степового (Ленинское) и Кондратовки. Комплексным огневым поражением атаки отражены, враг отброшен на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

