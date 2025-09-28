Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили контратаки на Сумском направлении - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 28.09.2025
ВСУ провалили контратаки на Сумском направлении
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ провели неудачные контратаки на сумском направлении и были отброшены силами ВС РФ на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел четыре контратаки: две в районе Алексеевки и по одной в районе Степового (Ленинское) и Кондратовки. Комплексным огневым поражением атаки отражены, враг отброшен на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
вооруженные силы украины, алексеевка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Алексеевка, Вооруженные силы РФ
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ провели неудачные контратаки на сумском направлении и были отброшены силами ВС РФ на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел четыре контратаки: две в районе Алексеевки и по одной в районе Степового (Ленинское) и Кондратовки. Комплексным огневым поражением атаки отражены, враг отброшен на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАлексеевкаВооруженные силы РФ
 
 
