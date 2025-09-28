https://ria.ru/20250928/vsu-2044856158.html

Командование ВСУ передало боевиков 158-й бригады в распоряжение "Азова"*

Командование ВСУ передало боевиков 158-й бригады в распоряжение "Азова"*

28.09.2025

Командование ВСУ передало боевиков 158-й бригады в распоряжение "Азова"*

Командование ВСУ использует 158-ю отдельную механизированную бригаду для укомплектования 225-го отдельного штурмового полка на сумском направлении и третьей... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Командование ВСУ использует 158-ю отдельную механизированную бригаду для укомплектования 225-го отдельного штурмового полка на сумском направлении и третьей отдельной штурмовой бригады "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) на лиманском, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В контратаках командование ВСУ продолжает доукомплектовывать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Также стало известно, что третий механизированный батальон 158-й отдельной механизированной бригады убыл в распоряжение командира третьей отдельной штурмовой бригады "Азов"* на лиманское направление", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация

