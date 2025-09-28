Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ передало боевиков 158-й бригады в распоряжение "Азова"*
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 28.09.2025
Командование ВСУ передало боевиков 158-й бригады в распоряжение "Азова"*
Командование ВСУ передало боевиков 158-й бригады в распоряжение "Азова"*
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Командование ВСУ использует 158-ю отдельную механизированную бригаду для укомплектования 225-го отдельного штурмового полка на сумском направлении и третьей отдельной штурмовой бригады "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) на лиманском, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В контратаках командование ВСУ продолжает доукомплектовывать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Также стало известно, что третий механизированный батальон 158-й отдельной механизированной бригады убыл в распоряжение командира третьей отдельной штурмовой бригады "Азов"* на лиманское направление", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ передало боевиков 158-й бригады в распоряжение "Азова"*

Командование ВСУ использует 158-ю бригаду для укомплектования "Азова"

© AP Photo / Scott Heppell Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Командование ВСУ использует 158-ю отдельную механизированную бригаду для укомплектования 225-го отдельного штурмового полка на сумском направлении и третьей отдельной штурмовой бригады "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) на лиманском, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В контратаках командование ВСУ продолжает доукомплектовывать штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Также стало известно, что третий механизированный батальон 158-й отдельной механизированной бригады убыл в распоряжение командира третьей отдельной штурмовой бригады "Азов"* на лиманское направление", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие
ВСУ потеряли под Синельниково почти всех окруженных боевиков
06:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
