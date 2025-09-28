https://ria.ru/20250928/vsu-2044856038.html

ВСУ потеряли под Синельниково почти всех окруженных боевиков

2025-09-28T06:36:00+03:00

2025-09-28T06:36:00+03:00

2025-09-28T06:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти все солдаты ВСУ, окруженные в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, уничтожены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригады, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек", — сказал собеседник агентства. В ходе боев в лесу возле Синельниково была заблокирована часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ общей численностью до роты. По ним наносились удары. В четверг в силовых структурах сообщили, что в Харьковской области практически полностью уничтожили подразделения "Шквал" 92-й бригады ВСУ, сформированные из бывших заключенных.

https://ria.ru/20250928/vsu-2044855912.html

2025

