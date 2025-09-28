Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли под Синельниково почти всех окруженных боевиков - РИА Новости, 28.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 28.09.2025 (обновлено: 06:40 28.09.2025)
ВСУ потеряли под Синельниково почти всех окруженных боевиков
ВСУ потеряли под Синельниково почти всех окруженных боевиков
Почти все солдаты ВСУ, окруженные в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, уничтожены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти все солдаты ВСУ, окруженные в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, уничтожены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригады, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек", — сказал собеседник агентства. В ходе боев в лесу возле Синельниково была заблокирована часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ общей численностью до роты. По ним наносились удары. В четверг в силовых структурах сообщили, что в Харьковской области практически полностью уничтожили подразделения "Шквал" 92-й бригады ВСУ, сформированные из бывших заключенных.
ВСУ потеряли под Синельниково почти всех окруженных боевиков

Почти все окруженные у Синельниково военные 57-й и 127-й бригад ВСУ уничтожены

Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Почти все солдаты ВСУ, окруженные в лесу близ Синельниково на харьковском направлении, уничтожены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригады, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек", — сказал собеседник агентства.
В ходе боев в лесу возле Синельниково была заблокирована часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ общей численностью до роты. По ним наносились удары.

В роте ВСУ в зависимости от ее назначения числится от 80 до 200 солдат.

В четверг в силовых структурах сообщили, что в Харьковской области практически полностью уничтожили подразделения "Шквал" 92-й бригады ВСУ, сформированные из бывших заключенных.
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
