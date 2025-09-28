https://ria.ru/20250928/vsu-2044855912.html

Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*

Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко* - РИА Новости, 28.09.2025

Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*

Командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T06:35:00+03:00

2025-09-28T06:35:00+03:00

2025-09-28T06:37:00+03:00

украина

волчанск

владимир зеленский

петр порошенко

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Критическая ситуация складывается для 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг полковник Евгений Саладаев продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Зеленского Петра Порошенко*", - сказал собеседник агентства. Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250928/naemniki-2044853023.html

украина

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, волчанск, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)