Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 28.09.2025 (обновлено: 06:37 28.09.2025)
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко* - РИА Новости, 28.09.2025
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*
Командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Критическая ситуация складывается для 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг полковник Евгений Саладаев продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Зеленского Петра Порошенко*", - сказал собеседник агентства. Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*

Командование ВСУ не поддерживает комбрига-сторонника Порошенко в Волчанске

Петр Порошенко*
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Петр Порошенко*. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Критическая ситуация складывается для 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг полковник Евгений Саладаев продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Зеленского Петра Порошенко*", - сказал собеседник агентства.
Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
