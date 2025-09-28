https://ria.ru/20250928/vsu-2044855912.html
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко* - РИА Новости, 28.09.2025
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*
Командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T06:35:00+03:00
2025-09-28T06:35:00+03:00
2025-09-28T06:37:00+03:00
украина
волчанск
владимир зеленский
петр порошенко
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Критическая ситуация складывается для 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг полковник Евгений Саладаев продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Зеленского Петра Порошенко*", - сказал собеседник агентства. Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
https://ria.ru/20250928/naemniki-2044853023.html
украина
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, волчанск, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Волчанск, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Специальная военная операция на Украине
Командование ВСУ оставило без поддержки комбрига-сторонника Порошенко*
Командование ВСУ не поддерживает комбрига-сторонника Порошенко в Волчанске