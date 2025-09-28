https://ria.ru/20250928/vs-2044897525.html
ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе
ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе
ВС РФ нанесли поражение поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:40:00+03:00
2025-09-28T12:40:00+03:00
2025-09-28T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383b58b660e4adbae098bf31fbacce40.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000257663.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_fa60087a20dc1ca9f7b9ab98ea38ef1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе
Минобороны: ВС России нанесли поражение подстанциям ВСУ для перевозки оружия