28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 28.09.2025
ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе
ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах", - говорится в сообщении.
безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах", - говорится в сообщении.
ВС России нанесли поражение инфраструктуре ВПК Украины
19 февраля, 12:16
