ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе

ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 28.09.2025

ВС России нанесли поражение тяговым подстанциям ВСУ в Донбассе

ВС РФ нанесли поражение поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение поражение тяговым подстанциям, используемым ВСУ для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах", - говорится в сообщении.

россия

донбасс

2025

