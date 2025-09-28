Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили главную базу ВМС Украины в Николаевской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 28.09.2025
ВС России поразили главную базу ВМС Украины в Николаевской области
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ударом в районе города Очаков Николаевской области поражена главная база Военно-морских сил Украины (ВМСУ), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, серия совместных ударов была нанесена с Кировоградской областью, где военными целями стали узлы снабжения. "Николаевская область - 3 удара. Цели: Николаевский район - военные склады и полигоны. Очаков - известная база ВМСУ", - сказал РИА Новости Лебедев.
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Корабли черноморского флота во время учений
Корабли черноморского флота во время учений
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Корабли черноморского флота во время учений. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ударом в районе города Очаков Николаевской области поражена главная база Военно-морских сил Украины (ВМСУ), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, серия совместных ударов была нанесена с Кировоградской областью, где военными целями стали узлы снабжения.
"Николаевская область - 3 удара. Цели: Николаевский район - военные склады и полигоны. Очаков - известная база ВМСУ", - сказал РИА Новости Лебедев.
Украинские боевики
По базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар, сообщило подполье
8 июня, 22:53
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
