ВС России поразили главную базу ВМС Украины в Николаевской области
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Ударом в районе города Очаков Николаевской области поражена главная база Военно-морских сил Украины (ВМСУ), сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, серия совместных ударов была нанесена с Кировоградской областью, где военными целями стали узлы снабжения. "Николаевская область - 3 удара. Цели: Николаевский район - военные склады и полигоны. Очаков - известная база ВМСУ", - сказал РИА Новости Лебедев.
