Воронин назвал выборы в Молдавии самыми коррумпированными за всю историю - РИА Новости, 28.09.2025
12:42 28.09.2025 (обновлено: 15:18 28.09.2025)
Воронин назвал выборы в Молдавии самыми коррумпированными за всю историю
в мире
молдавия
гагаузия
россия
владимир воронин
евгения гуцул
игорь додон
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Третий президент Молдавии, лидер партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин заявил РИА Новости, что проходящие парламентские выборы стали самыми коррумпированными за всю историю страны. "Это самая грязная и самые коррумпированные за всю историю избирательная кампания, которой двигал лишь страх потерять власть. Те, кто не умеют ничего и не знают ничего, ведут страну к пропасти - экономической, социальной, политической. Под лозунгами о европейской интеграции они решают только свои коррупционные вопросы и довели страну до ужасающей бедности", - сказал РИА Новости Воронин. По его словам, такие действия власти лишают граждан доверия к избирательному процессу и подрывают демократическое развитие страны. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
в мире, молдавия, гагаузия, россия, владимир воронин, евгения гуцул, игорь додон
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Игорь Додон
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСопредседатель Патриотического блока, бывший президент Молдавии Владимир Воронин голосует на участке в Кишиневе на парламентских выборах
Сопредседатель Патриотического блока, бывший президент Молдавии Владимир Воронин голосует на участке в Кишиневе на парламентских выборах
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Третий президент Молдавии, лидер партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин заявил РИА Новости, что проходящие парламентские выборы стали самыми коррумпированными за всю историю страны.
"Это самая грязная и самые коррумпированные за всю историю избирательная кампания, которой двигал лишь страх потерять власть. Те, кто не умеют ничего и не знают ничего, ведут страну к пропасти - экономической, социальной, политической. Под лозунгами о европейской интеграции они решают только свои коррупционные вопросы и довели страну до ужасающей бедности", - сказал РИА Новости Воронин.
По его словам, такие действия власти лишают граждан доверия к избирательному процессу и подрывают демократическое развитие страны.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Власти Молдавии готовятся аннулировать выборы, заявил Додон
