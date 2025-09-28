https://ria.ru/20250928/voronin-2044897851.html

Воронин назвал выборы в Молдавии самыми коррумпированными за всю историю

Воронин назвал выборы в Молдавии самыми коррумпированными за всю историю - РИА Новости, 28.09.2025

Воронин назвал выборы в Молдавии самыми коррумпированными за всю историю

Третий президент Молдавии, лидер партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин заявил РИА Новости, что проходящие парламентские... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T12:42:00+03:00

2025-09-28T12:42:00+03:00

2025-09-28T15:18:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

россия

владимир воронин

евгения гуцул

игорь додон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044911901_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_92ac2c73aa6a5484054c98d1bc293c0c.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Третий президент Молдавии, лидер партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин заявил РИА Новости, что проходящие парламентские выборы стали самыми коррумпированными за всю историю страны. "Это самая грязная и самые коррумпированные за всю историю избирательная кампания, которой двигал лишь страх потерять власть. Те, кто не умеют ничего и не знают ничего, ведут страну к пропасти - экономической, социальной, политической. Под лозунгами о европейской интеграции они решают только свои коррупционные вопросы и довели страну до ужасающей бедности", - сказал РИА Новости Воронин. По его словам, такие действия власти лишают граждан доверия к избирательному процессу и подрывают демократическое развитие страны. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

https://ria.ru/20250928/vybory-2044897139.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, россия, владимир воронин, евгения гуцул, игорь додон