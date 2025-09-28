Рейтинг@Mail.ru
Воробьев назвал Кеосаяна настоящим патриотом - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/vorobev-2044941873.html
Воробьев назвал Кеосаяна настоящим патриотом
Воробьев назвал Кеосаяна настоящим патриотом - РИА Новости, 28.09.2025
Воробьев назвал Кеосаяна настоящим патриотом
Ушедший из жизни кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян был настоящим патриотом, который защищал интересы России и добросовестно трудился на благо... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:17:00+03:00
2025-09-28T16:17:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
москва
тигран кеосаян
андрей воробьев
маргарита симоньян
вгик
мираж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044924209_0:398:2862:2008_1920x0_80_0_0_8d74bb734ee7eaef94115620ef40107f.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ушедший из жизни кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян был настоящим патриотом, который защищал интересы России и добросовестно трудился на благо страны, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте. "Сегодня мы простились с Тиграном Кеосаяном. Для всех нас его уход стал тяжелой утратой и трагедией. Он создавал фильмы, которые становились частью нашей культуры. Не боялся говорить честно и открыто, был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования Маргарите Симоньян, а также всей семье режиссера, его родным и близким. "Он навсегда останется в наших сердцах", - заявил Воробьев. Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
https://ria.ru/20250926/solovev-2044605542.html
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044585936.html
https://ria.ru/20250928/simonjan-2044940536.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044924209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0471ff1b40f8018b1031ffaf628745e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), москва, тигран кеосаян, андрей воробьев, маргарита симоньян, вгик, мираж, нтв (телеканал)
Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Тигран Кеосаян, Андрей Воробьев, Маргарита Симоньян, ВГИК, Мираж, НТВ (телеканал)
Воробьев назвал Кеосаяна настоящим патриотом

Воробьев: Кеосаян был настоящим патриотом, который защищал интересы России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ушедший из жизни кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян был настоящим патриотом, который защищал интересы России и добросовестно трудился на благо страны, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Союз журналистов России выразил соболезнования семье Кеосаяна
26 сентября, 15:45
"Сегодня мы простились с Тиграном Кеосаяном. Для всех нас его уход стал тяжелой утратой и трагедией. Он создавал фильмы, которые становились частью нашей культуры. Не боялся говорить честно и открыто, был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования Маргарите Симоньян, а также всей семье режиссера, его родным и близким.
"Он навсегда останется в наших сердцах", - заявил Воробьев.
Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
26 сентября, 14:59
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Симоньян покинула церемонию прощания с мужем
Вчера, 16:02
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваТигран КеосаянАндрей ВоробьевМаргарита СимоньянВГИКМиражНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала