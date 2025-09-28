https://ria.ru/20250928/volodin-2044905382.html

Володин почтил память Хо Ши Мина

ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты почтили память основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина и погибших за независимость страны. Российская делегация во главе с Володиным в воскресенье возложила венок к мавзолею, где покоится лидер вьетнамского национально-освободительного движения. При входе в мавзолей на мраморной плите выбита знаменитая фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы". Мавзолей спроектирован и построен при содействии советских специалистов. Также председатель Госдумы и члены делегации возложили венок к Мемориалу павшим героям. Памятник открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-й годовщины победы вьетнамского народа в битве при Дьенбьенфу. Основная часть монумента высотой более 12 метров выполнена из белого гранита в форме четырех смежных арок с золочеными сводами, ориентированных по сторонам света. Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В Ханое пройдет четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальным собранием республики. Как отметил Володин в воскресенье в своем посте в Maх, в повестке заседания вопросы развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата в РФ и во Вьетнаме. Также планируется обсудить роль парламентов в построении справедливого безопасного мира, добавил председатель Госдумы.

