Володин почтил память Хо Ши Мина
Володин и депутаты Госдумы почтили память Хо Ши Мина
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты почтили память основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты почтили память основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты почтили память основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина и погибших за независимость страны.
Российская делегация во главе с Володиным в воскресенье возложила венок к мавзолею, где покоится лидер вьетнамского национально-освободительного движения. При входе в мавзолей на мраморной плите выбита знаменитая фраза Хо Ши Мина: "Нет ничего дороже независимости и свободы".
Путин рассказал, что с теплотой вспоминает визит во Вьетнам
24 октября 2024, 23:48
Мавзолей спроектирован и построен при содействии советских специалистов.
Также председатель Госдумы и члены делегации возложили венок к Мемориалу павшим героям. Памятник открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-й годовщины победы вьетнамского народа в битве при Дьенбьенфу.
Основная часть монумента высотой более 12 метров выполнена из белого гранита в форме четырех смежных арок с золочеными сводами, ориентированных по сторонам света.
Как отметил Володин в воскресенье в своем посте в Maх, в повестке заседания вопросы развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата в РФ и во Вьетнаме. Также планируется обсудить роль парламентов в построении справедливого безопасного мира, добавил председатель Госдумы.