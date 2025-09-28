Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/volodin-2044874324.html
Володин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником
Володин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2025
Володин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем работника атомной промышленности, отметив, что развитие атомной отрасли... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:19:00+03:00
2025-09-28T10:19:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:61:1500:905_1920x0_80_0_0_884fa8bc032d7c15b0eba16be87c98a1.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем работника атомной промышленности, отметив, что развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения обороноспособности России, сообщается на сайте Госдумы. День работника атомной промышленности отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения научно-технического потенциала России, обеспечения ее энергетической безопасности, обороноспособности и суверенитета", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он поблагодарил работников российского атомного комплекса за добросовестный труд и вклад в укрепление России, ветеранов — за верность своему делу. Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику новых успехов и благополучия.
https://ria.ru/20250925/rossiya-2044349995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником

Володин отметил, что атомная отрасль обеспечивает обороноспособность России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем работника атомной промышленности, отметив, что развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения обороноспособности России, сообщается на сайте Госдумы.
День работника атомной промышленности отмечается в России в воскресенье.
«
"Поздравляю работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения научно-технического потенциала России, обеспечения ее энергетической безопасности, обороноспособности и суверенитета", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он поблагодарил работников российского атомного комплекса за добросовестный труд и вклад в укрепление России, ветеранов — за верность своему делу.
Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику новых успехов и благополучия.
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
25 сентября, 17:07
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала