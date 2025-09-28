https://ria.ru/20250928/vlah-2044884701.html

Влах рассказала о своем голосовании на выборах в Молдавии

Влах рассказала о своем голосовании на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025

Влах рассказала о своем голосовании на выборах в Молдавии

Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила журналистам, что на парламентских выборах... РИА Новости, 28.09.2025

КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила журналистам, что на парламентских выборах голосовала за то, чтобы у страны появилось лучшее будущее. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "На избирательный участок мы пришли, чтобы отдать свой голос за свободу, за демократию, за то, чтобы завтра Республика Молдова проснулась с другим будущим, чтобы наши люди перестали бояться, чтобы наше межэтническое общество стало единым, чтобы у людей появилось вера в будущее. Это была непростая кампания, я уверена, что сила народа, голос народа, доверие народа позволит нам поменять наше будущее, и у каждого из нас есть свет и надежда, что у нас все получится", - заявила Влах. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

Новости

