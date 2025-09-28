Рейтинг@Mail.ru
Влах рассказала о своем голосовании на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/vlah-2044884701.html
Влах рассказала о своем голосовании на выборах в Молдавии
Влах рассказала о своем голосовании на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
Влах рассказала о своем голосовании на выборах в Молдавии
Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила журналистам, что на парламентских выборах... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T11:18:00+03:00
2025-09-28T11:18:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
ирина влах
евгения гуцул
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336266_0:299:598:635_1920x0_80_0_0_8738f1763c171fefc273dc0f4d7625b0.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила журналистам, что на парламентских выборах голосовала за то, чтобы у страны появилось лучшее будущее. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "На избирательный участок мы пришли, чтобы отдать свой голос за свободу, за демократию, за то, чтобы завтра Республика Молдова проснулась с другим будущим, чтобы наши люди перестали бояться, чтобы наше межэтническое общество стало единым, чтобы у людей появилось вера в будущее. Это была непростая кампания, я уверена, что сила народа, голос народа, доверие народа позволит нам поменять наше будущее, и у каждого из нас есть свет и надежда, что у нас все получится", - заявила Влах. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250707/sandu-2027742268.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336266_0:242:598:691_1920x0_80_0_0_bf04fbbaf15fb31dd65c4e3585023d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, евгения гуцул, игорь додон
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Игорь Додон
Влах рассказала о своем голосовании на выборах в Молдавии

Экс-глава Гагаузии Влах заявила, что проголосовала за лучшее будущее Молдавии

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила журналистам, что на парламентских выборах голосовала за то, чтобы у страны появилось лучшее будущее.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
"На избирательный участок мы пришли, чтобы отдать свой голос за свободу, за демократию, за то, чтобы завтра Республика Молдова проснулась с другим будущим, чтобы наши люди перестали бояться, чтобы наше межэтническое общество стало единым, чтобы у людей появилось вера в будущее. Это была непростая кампания, я уверена, что сила народа, голос народа, доверие народа позволит нам поменять наше будущее, и у каждого из нас есть свет и надежда, что у нас все получится", - заявила Влах.
Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Экс-глава Гагаузии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии
7 июля, 18:06
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИрина ВлахЕвгения ГуцулИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала