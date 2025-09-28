https://ria.ru/20250928/vetnam-2044944627.html
Володин отметил уровень взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Володин отметил уровень взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 28.09.2025
Володин отметил уровень взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань РИА Новости, 28.09.2025
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном отметил системный характер межпарламентского взаимодействия обеих стран. "Ежегодно проходят заседания Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием. Укрепляются связи по линии профильных комитетов и депутатских групп. Нам важно искать новые форматы взаимодействия для развития контактов наших стран. Результат совместной законодательной работы - решения в интересах граждан России и Вьетнама", - сказал Володин в воскресенье. Председатель Госдумы подчеркнул, что прочный фундамент для сотрудничества двух стран заложило руководство России и Вьетнама. "Необходимо сделать максимально все для того, чтобы мы в рамках парламентского измерения всесторонне развивали отношения, заложенные лидерами наших государств", - добавил он. Чан Тхань Ман в свою очередь заявил, что визит Володина и депутатов Госдумы во Вьетнам крайне важен и "нацелен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран и сотрудничества по парламентской линии". В ходе встречи также обсуждалась важность сохранения и защиты исторической памяти. Володин напомнил, что 2025 год - особый: это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама. Он подчеркнул, что в России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в битве за Москву. "Ценим, что во Вьетнаме также с уважением относятся к исторической памяти, помнят о вкладе Советского Союза в обретении Вьетнамом суверенитета. Важно передать ее будущим поколениям", - сказал председатель Госдумы. Кроме того, Володин пригласил спикера парламента Вьетнама посетить Россию с визитом и выступить на пленарном заседании перед депутатами Государственной Думы. Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В Ханое состоялось четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием республики.
Володин отметил системный характер взаимодействия парламентов Вьетнама и РФ
