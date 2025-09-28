Рейтинг@Mail.ru
Володин отметил уровень взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/vetnam-2044944627.html
Володин отметил уровень взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Володин отметил уровень взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 28.09.2025
Володин отметил уровень взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:28:00+03:00
2025-09-28T16:28:00+03:00
вьетнам
вячеслав володин
госдума рф
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:1504_1920x0_80_0_0_d01c6a43c737b2c20715bbc9af0d2ebe.jpg
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном отметил системный характер межпарламентского взаимодействия обеих стран. "Ежегодно проходят заседания Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием. Укрепляются связи по линии профильных комитетов и депутатских групп. Нам важно искать новые форматы взаимодействия для развития контактов наших стран. Результат совместной законодательной работы - решения в интересах граждан России и Вьетнама", - сказал Володин в воскресенье. Председатель Госдумы подчеркнул, что прочный фундамент для сотрудничества двух стран заложило руководство России и Вьетнама. "Необходимо сделать максимально все для того, чтобы мы в рамках парламентского измерения всесторонне развивали отношения, заложенные лидерами наших государств", - добавил он. Чан Тхань Ман в свою очередь заявил, что визит Володина и депутатов Госдумы во Вьетнам крайне важен и "нацелен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран и сотрудничества по парламентской линии". В ходе встречи также обсуждалась важность сохранения и защиты исторической памяти. Володин напомнил, что 2025 год - особый: это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама. Он подчеркнул, что в России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в битве за Москву. "Ценим, что во Вьетнаме также с уважением относятся к исторической памяти, помнят о вкладе Советского Союза в обретении Вьетнамом суверенитета. Важно передать ее будущим поколениям", - сказал председатель Госдумы. Кроме того, Володин пригласил спикера парламента Вьетнама посетить Россию с визитом и выступить на пленарном заседании перед депутатами Государственной Думы. Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В Ханое состоялось четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием республики.
https://ria.ru/20250928/volodin-2044942682.html
https://ria.ru/20250928/volodin-2044870085.html
вьетнам
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017697928_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_86386777becee41cd012eb5b414c76b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, вячеслав володин, госдума рф, россия, москва
Вьетнам, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Москва
Володин отметил уровень взаимодействия парламентов России и Вьетнама

Володин отметил системный характер взаимодействия парламентов Вьетнама и РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в воскресенье на встрече с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном отметил системный характер межпарламентского взаимодействия обеих стран.
"Ежегодно проходят заседания Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием. Укрепляются связи по линии профильных комитетов и депутатских групп. Нам важно искать новые форматы взаимодействия для развития контактов наших стран. Результат совместной законодательной работы - решения в интересах граждан России и Вьетнама", - сказал Володин в воскресенье.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Володин призвал укрепить многополярный мир через сотрудничество с Вьетнамом
Вчера, 16:20
Председатель Госдумы подчеркнул, что прочный фундамент для сотрудничества двух стран заложило руководство России и Вьетнама.
"Необходимо сделать максимально все для того, чтобы мы в рамках парламентского измерения всесторонне развивали отношения, заложенные лидерами наших государств", - добавил он.
Чан Тхань Ман в свою очередь заявил, что визит Володина и депутатов Госдумы во Вьетнам крайне важен и "нацелен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран и сотрудничества по парламентской линии".
В ходе встречи также обсуждалась важность сохранения и защиты исторической памяти. Володин напомнил, что 2025 год - особый: это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама. Он подчеркнул, что в России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в битве за Москву.
"Ценим, что во Вьетнаме также с уважением относятся к исторической памяти, помнят о вкладе Советского Союза в обретении Вьетнамом суверенитета. Важно передать ее будущим поколениям", - сказал председатель Госдумы.
Кроме того, Володин пригласил спикера парламента Вьетнама посетить Россию с визитом и выступить на пленарном заседании перед депутатами Государственной Думы.
Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В Ханое состоялось четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием республики.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Ханой - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Володин прибыл с официальным визитом во Вьетнам
Вчера, 09:39
 
ВьетнамВячеслав ВолодинГосдума РФРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала