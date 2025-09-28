https://ria.ru/20250928/venok-2044893756.html

Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025

Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T12:20:00+03:00

2025-09-28T12:20:00+03:00

2025-09-28T12:22:00+03:00

тигран кеосаян

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044894076_0:198:631:553_1920x0_80_0_0_1758cef1d2e8fd272fe2156b70176470.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Венок с розами от главы российского государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где состоится прощание. Он украшен лентой в цветах российского триколора с надписью "От президента Российской Федерации".

https://ria.ru/20250928/peskov-2044889491.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тигран кеосаян, маргарита симоньян