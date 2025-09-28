Рейтинг@Mail.ru
Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 28.09.2025 (обновлено: 12:22 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/venok-2044893756.html
Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном
Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025
Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном
Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:20:00+03:00
2025-09-28T12:22:00+03:00
тигран кеосаян
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044894076_0:198:631:553_1920x0_80_0_0_1758cef1d2e8fd272fe2156b70176470.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Венок с розами от главы российского государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где состоится прощание. Он украшен лентой в цветах российского триколора с надписью "От президента Российской Федерации".
https://ria.ru/20250928/peskov-2044889491.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044894076_0:13:631:486_1920x0_80_0_0_a0a9f61e694c5721e84e898d1aa98d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тигран кеосаян, маргарита симоньян
Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян
Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Путин направил венок с розами на церемонию прощания с Кеосаяном

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном
Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Венок с розами от главы российского государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где состоится прощание. Он украшен лентой в цветах российского триколора с надписью "От президента Российской Федерации".
Венок, отправленный Песковым на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Песков направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном
Вчера, 11:48
 
Тигран КеосаянМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала