Путин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном
Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:20:00+03:00
2025-09-28T12:20:00+03:00
2025-09-28T12:22:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Венок с розами от главы российского государства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, где состоится прощание. Он украшен лентой в цветах российского триколора с надписью "От президента Российской Федерации".
