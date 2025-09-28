Рейтинг@Mail.ru
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/uvb-76-2044946016.html
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение - РИА Новости, 28.09.2025
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T16:36:00+03:00
2025-09-28T16:36:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_855e9746c47f2abaddfea282d34deec5.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции в воскресенье в 15.41 мск прозвучало слово "Капосорт". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
https://ria.ru/20250531/radiostantsiya-2020101076.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_c66181977b5606d0c88207d5b2ba5902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир новый сигнал

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБазовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Базовая станция сотовой связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
В эфире радиостанции в воскресенье в 15.41 мск прозвучало слово "Капосорт".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Радиостанция Судного дня" передала новые загадочные сообщения
31 мая, 08:30
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала