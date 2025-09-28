https://ria.ru/20250928/uvb-76-2044946016.html
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение
28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции в воскресенье в 15.41 мск прозвучало слово "Капосорт". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
