"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение - РИА Новости, 28.09.2025

"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир новый сигнал, сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность. В эфире радиостанции в воскресенье в 15.41 мск прозвучало слово "Капосорт". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

